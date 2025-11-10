«Перееду в квартиру с лифтом» против «20 лет шума»: почему уфимцы разделились в оценке реновации?

По информации издания, утвержденный план реконструкции территории предполагает демонтаж аварийных строений для последующего возведения капитальных многоэтажных жилых комплексов общей площадью до 400 тыс. кв. м. В рамках проекта будут созданы подземные и наземные парковочные пространства, рассчитанные на сотни автомобилей.

По данным издания, жители неоднозначно оценили инициативу. Так, 42-летний Алексей Иванов рассказал, что рад принятому решению. Мужчина надеется, что переедет в новую современную квартиру. В доме будет лифт, вблизи откроют кафе и магазины. Он выразил надежду, что внуки уже будут посещать современную школу. Житель рассказал также о состоянии своего нынешнего жилья.

«Мой дом на Пушкина построили в 1950-х годах. Крыша протекает при каждом дожде, проводку постоянно ремонтирую», — рассказал Алексей Иванов.

По информации издания, 68-летняя Мария Петрова придерживается другой точки зрения. Женщина считает, что правильнее будет отремонтировать ныне стоящие дома и провести благоустройство территории. Горожанка уверена, что на строительство новых многоэтажных домов понадобится не менее 20 лет. Все это время во дворе будет шумно и грязно.

«Я живу на Малой Ахтырской улице в доме, где родилась и выросла, с садом, яблонями и вишнями — это моя история, которую не заменит балкон в бетоне. Против сноса: разрушат соседские связи, общие дворы, где все помогают друг другу», — отметила Мария Петрова.

