«Перееду в квартиру с лифтом» против «20 лет шума»: почему уфимцы разделились в оценке реновации?
Mkset.ru: в Уфе на месте аварийных домов решили строить 400 тыс. кв. м жилья
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Уфы оценили нововведения, принятые администрацией городского округа, сообщил mkset.ru.
По информации издания, утвержденный план реконструкции территории предполагает демонтаж аварийных строений для последующего возведения капитальных многоэтажных жилых комплексов общей площадью до 400 тыс. кв. м. В рамках проекта будут созданы подземные и наземные парковочные пространства, рассчитанные на сотни автомобилей.
По данным издания, жители неоднозначно оценили инициативу. Так, 42-летний Алексей Иванов рассказал, что рад принятому решению. Мужчина надеется, что переедет в новую современную квартиру. В доме будет лифт, вблизи откроют кафе и магазины. Он выразил надежду, что внуки уже будут посещать современную школу. Житель рассказал также о состоянии своего нынешнего жилья.
«Мой дом на Пушкина построили в 1950-х годах. Крыша протекает при каждом дожде, проводку постоянно ремонтирую», — рассказал Алексей Иванов.
По информации издания, 68-летняя Мария Петрова придерживается другой точки зрения. Женщина считает, что правильнее будет отремонтировать ныне стоящие дома и провести благоустройство территории. Горожанка уверена, что на строительство новых многоэтажных домов понадобится не менее 20 лет. Все это время во дворе будет шумно и грязно.
«Я живу на Малой Ахтырской улице в доме, где родилась и выросла, с садом, яблонями и вишнями — это моя история, которую не заменит балкон в бетоне. Против сноса: разрушат соседские связи, общие дворы, где все помогают друг другу», — отметила Мария Петрова.
