Переговорщика от РФ Мединского внесли в базу сайта «Миротворец»

Советника президента РФ, главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского Украина внесла в базу сайта «Миротворец», сообщил ТАСС.

По информации агентства, в базу также внесли имена других участников переговорного процесса, которые представляют интересы России. На сайте указана информация о замглаве МИД РФ Михаиле Галузине, начальнике Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоре Костюкове и первом замначальнике информации управления Генштаба Александре Зорине.

По данным ТАСС, личные данные Мединского появились на сайте в марте 2018 года. В профиле также есть информация о близких родственниках политика: дочери, супруге, сестре и отце.

«Это таким образом Киев выражает готовность к урегулированию конфликта?» — прокомментировал в своем телеграм-канале корреспондент кремлевского пула с 15-летним стажем Александр Юнашев.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В базу попадали жители Донбасса, которые не боялись высказывать пророссийскую позицию. В первую очередь добавляли имена граждан, которые активно вели соцсети. Позже добавляли имена журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению Украины, угрожают безопасности страны. Поводом могли стать какие-либо заявления или факт посещения Крыма. В базе также размещена справка о человеке: биографические данные или другие сведения. На сайте, где размещена база, опубликованы призывы к уничтожению россиян и угрозы в адрес участников СВО.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил СК завести дело из-за угроз Мединскому и его семье.