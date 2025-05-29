Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать расследование в рамках уголовного дела в связи с угрозами, поступившими в адрес семьи Владимира Мединского, занимающего должность помощника президента РФ. Утверждается, что эти угрозы исходили от «украинских радикалов».

Представители ведомства заявили о намерении установить личности тех, кто может быть причастен к данному инциденту, с целью их последующего привлечения к ответственности в соответствии с уголовным законодательством. Стоит отметить, что советник президента возглавляет российскую сторону в переговорном процессе с Украиной.

Ранее сообщалось, что Умеров открестился от националистов, угрожавших Мединскому и его семье.