Глава Рязанской области Малков выступил с официальным заявлением после атаки ВСУ

На территории Рязанской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале через несколько часов после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регион.

Напомним, около часа ночи 6 декабря в Рязани украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоэтажный дом. На крыше здания начался пожар. По словам местных жителей, над городом прогремело не менее 14 взрывов.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Малков отметил, что на территории Рязанской области действует введенный властями полный запрет на распространение пользователями в социальных сетях фотографий и прочих видеоматериалов, связанных с последствиями террористических актов.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.