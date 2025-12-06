Глава Рязанской области Малков выступил с официальным заявлением после атаки ВСУ
Власти Рязанской области вышли на связь после мощной атаки ВСУ на регион
На территории Рязанской области силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале через несколько часов после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на регион.
Напомним, около часа ночи 6 декабря в Рязани украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоэтажный дом. На крыше здания начался пожар. По словам местных жителей, над городом прогремело не менее 14 взрывов.
«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.
Малков отметил, что на территории Рязанской области действует введенный властями полный запрет на распространение пользователями в социальных сетях фотографий и прочих видеоматериалов, связанных с последствиями террористических актов.
Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.