«Если погибнешь за страну, я буду гордиться»: Симоньян рассказала о реакции матери на покушения

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян дала откровенное интервью китайским журналистам, в котором рассказала о непрерывных угрозах в свой адрес, пишет Teleprogramma.org .

Журналистка призналась, что одно покушение на нее было реализовано с использованием беспилотника. Еще два нападения удалось предотвратить. Несмотря на опасность, Симоньян не собирается покидать публичную арену. Одно уголовное дело уже передано в суд, причастные лица находятся под стражей.

«На войне как на войне. Мне привычно, это моя профессия. Я знаю, что она связана с повышенным риском для жизни», — подчеркнула она.

Еще более откровенным стало заявление о реакции матери Маргариты. По словам главреда RT, она не хотела, чтобы мама откуда-либо узнала информацию о покушениях, чтобы она не волновалась, но женщине все-таки стало известно об этом. Как рассказала Симоньян, реакция мамы заставила ее прослезиться.

«Если моя дочь погибнет за свою страну, я буду этим гордиться», — передает слова мамы Маргарита.

За последние два года жизнь Симоньян была полна тяжелых испытаний. В конце 2024 года ее супруг, известный режиссер Тигран Кеосаян, перенес клиническую смерть и впал в кому. Врачи давали неблагоприятный прогноз, но Симоньян продолжала надеяться на чудо. К сожалению, Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Прощание с ним прошло в Армянской церкви в Москве.

В тот же период, пока муж находился в коме, Маргарита решила проверить свое здоровье. Врачи диагностировали у нее рак груди. Журналистка перенесла семичасовую операцию по удалению молочных желез и лимфоузлов. Затем последовали курсы химиотерапии, лучевой и гормональной терапии. Лечение лишило ее волос, и она была вынуждена носить парик. Симоньян связывает развитие болезни со стрессом, вызванным переживаниями за мужа.

Несмотря на все испытания, главный редактор RT продолжает работать и проходить лечение. Она призналась, что рассматривает возможность ухода в монастырь после полного выздоровления.

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