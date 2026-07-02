От удара током погиб прославленный украинский певец Николай Янченко

Народный артист Украины Николая Янченко от удара током в бассейне на собственном подворье, сообщает The Voice со ссылкой на заявление его жены Натальи. Коллеги и друзья певца шокированы произошедшим.

Ирина Федишин, для которой Янченко написал многие композиции, призналась, что они недавно выступали вместе и не подозревали о его скорой смерти.

«Это невосполнимая потеря для украинской культуры», — сказала певица.

Наталья Фалион назвала его талантливым поэтом и народным артистом, который воспевал родную землю и народные традиции.

Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Окончил Тульчинское культурно-образовательное училище, работал художественным руководителем дома культуры в селе Моевка.

Активную творческую деятельность Николай начал в 1990-е годы, исполняя песни о семье, селе и народных традициях. Он основал этно-песенный фестиваль «Мамина печь», который стал визитной карточкой региона. В 2016 году ему присвоили звание народного артиста Украины.

Прощание с Янченко состоится 3 июля в Виннице. Похоронят певца в родном селе Канава, как он и завещал.

Ранее стало известно о гибели сыгравшего в «Бригаде» актера Александра Высоковского.