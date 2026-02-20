Эксперты и политики называют разные сроки окончания СВО. Для жителей российских регионов ситуация давно перестала быть просто строчками в новостях. Здесь ждут возвращения бойцов их семьи, каждый день трудятся заводы и фабрики, работающие на оборону и обеспечение армии. Сроки окончания имеют большое значение, но пока они разнятся, сообщил kursdela.biz после анализа заявлений представителей ГД и СМИ.

Обзор издания показал, что некоторые эксперты называют конкретные сроки окончания специальной военной операции. Так, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что осенью или зимой 2026 года наступит переломный момент, но ситуация будет полностью зависеть от поставок западного оружия на Украину.

Капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков высказал мнение, что противник будет искать способы осуществлять давление непосредственно на территорию России.

«По их расчетам, активная фаза может прийтись на январь–февраль. Если не получится, то весной возможны попытки наступательных действий против ДНР, Приднестровья и Калининграда», — заявил он.

По информации издания, международные усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины пока не приносят ощутимых результатов. Вашингтон продолжает настаивать на скорейшей реализации собственной инициативы, тогда как Киев совместно с европейскими партнерами прорабатывает альтернативные пути диалога. Москва же, подтверждая готовность к конструктивным переговорам, не видит оснований для изменения текущей линии.

В Кремле отмечают, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут в полном объеме обеспечены национальные интересы России. В правительстве считают, что невозможно устанавливаться сроки. Важно добиться мира на условиях, которые не станут для России опасными.

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдет единый день приема участников СВО и членов их семей.