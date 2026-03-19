Перепады температур и снег: эксперт рассказала, как дачникам Подмосковья выбрать теплицу на долгие годы
REGIONS: садовод Рассадина советует для дачи выбирать теплицы из поликарбоната
С наступлением тепла многие владельцы загородных участков задумываются о приобретении теплицы. Однако подойти к выбору стоит ответственно: универсального решения не существует, многое зависит от климата и особенностей конкретного места. Об этом в беседе с REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.
По словам эксперта, жителям Подмосковья особенно важно учитывать два фактора: перепады температур и снеговую нагрузку. Конструкция должна быть максимально прочной и устойчивой — в противном случае она рискует не пережить зиму.
Поликарбонат: проверенный вариант
Самым востребованным материалом садовод называет поликарбонат. Он отличается прочностью, доступной ценой и хорошими теплоизоляционными свойствами.
«Поликарбонат — оптимальный вариант для дачи. Он дешевле стекла и гораздо долговечнее пленки. Такие теплицы служат несколько лет и просты в установке. Лучше выбирать поликарбонат толщиной не меньше 6–8 миллиметров, потому что он выдерживает снег и перепады температур», — подчеркнула садовод.
Стекло: минусы, которые нельзя игнорировать
Стеклянные теплицы встречаются сегодня все реже, особенно в Подмосковье. Причина не только в высокой стоимости — такие конструкции в полтора-два раза дороже поликарбонатных. Есть и другой нюанс: в жаркие дни стекло способно работать как линза, перегревая и обжигая растения, считает специалист.
«Главный минус таких теплиц — их хрупкость, потому что стекло трескается и бьется от града, веток и снега. Конструкция тяжелая, обязательно нужен надежный каркас и фундамент, иначе теплица не будет устойчивой. А еще стекло хуже удерживает тепло, поэтому такие теплицы быстро остывают ночью», — добавила садовод.
Какая форма лучше
От формы зависит не только внешний вид, но и срок службы теплицы, отметила садовод. Самой популярной и практичной остается арочная конструкция. При выборе размера эксперт советует ориентироваться на площадь участка и реальные потребности семьи.
«Самый универсальный вариант — это теплица 3 на 6 метров. Слишком маленькие теплицы быстро перестают устраивать владельцев. Лучше сразу брать чуть больше, чем потом жалеть о нехватке места», — посоветовала Рассадина.
