Снег давит теплицы: агроном дала рекомендации по спасению сада и построек

Нынешняя зима выдалась настолько щедрой на снегопады, что привычный график дачных работ дает сбой еще до наступления календарной весны. Агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik предупредила : медлить с выходом на участок нельзя, иначе можно лишиться самого дорогого.

По ее словам, первоочередная задача марта — даже не забота о растениях, а спасение построек. Из-за рекордных сугробов, местами достигающих метра и выше, главную угрозу представляют теплицы. Поликарбонат и стекло просто не рассчитаны на такую тяжелую нагрузку. Поэтому, как только доберетесь до дачи, первым делом — счищать снег с крыш теплиц и хозяйственных построек, иначе конструкцию может попросту раздавить. Самые же работы в саду начнутся ближе к концу марта, когда снег осядет и превратится в рыхлую массу или ледяную корку. В это время самое время заняться подкормкой. Тихонова советует разбрасывать гранулированные удобрения (нитрофоску, азофоску) прямо по остаткам снега под плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, многолетними цветами и даже над посадками чеснока. Примерный расход — горсть (около 50 граммов) на квадратный метр. Гранулы будут таять постепенно, питая почву именно тогда, когда растения пробудятся.

Эксперт добавила, что отдельная тема — укрытия для роз и высокорослых кустарников. Эксперт бьет тревогу: под тяжестью мокрого снега ветки, которые еще не видны из-под сугробов, уже сейчас сильно придавлены к земле и могут сломаться. Если розы были укрыты, защиту нужно снимать как можно скорее, чтобы освободить растения от пресса.

По ее мнению, итогом мартовских хлопот, если погода позволит, станет обрезка. В последних числах месяца можно будет пройтись секатором по плодовым деревьям и кустарникам, если вы не сделали этого осенью. Для роз, например, оптимально оставить стебли высотой 8–12 сантиметров над землей — этого достаточно, чтобы почки проснулись и пошли в рост. Главное — не пытаться обогнать природу, а грамотно помочь саду пережить аномальный сход снегов.

