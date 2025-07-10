Переписка западных послов в Кувейте по Украине появилась в СМИ

Турецкая газета Aydınlık опубликовала переписку в мессенджере некоторых западных дипломатов в Кувейте, к которой получила доступ. В сообщениях дипломаты обсуждают конфликт на Украине. Внимание привлекает манипуляционный стиль общения, сообщило РИА Новости.

По информации издания, Кувейт занял нейтральную позицию. Однако западные дипломаты настойчиво требуют, чтобы государство в Юго-Западной Азии заняло прозападную позицию. Кувейтский МИД предложил называть украинский конфликт кризисом, но идею не поддержали западные дипломаты. В переписке также прослеживается, что дипломаты оказывают давление на различные СМИ.

«Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — пишет издание.

В статье турецкой газеты указано, что в переписке принимали участие высокопоставленные лица многих стран, которые ведут дипломатическую миссию: Австралии, Франции, Румынии, Великобритании, Польши, Канады, Чехии, Италии, ЕС и Украины.

По информации газеты, украинская разведка активно ведет работу в Анкаре, Стамбуле и Измире. Ее представители внедряются также в крымско-татарскую общину. Интерес привлекают все структуры, которые каким-либо образом связаны с Турцией. Именно разведка работала над скрытием информации сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Инцидент мог стать проблемой международного уровня.

«В просочившихся сообщениях дипломатические конвенции переступаются для оказания давления на СМИ, разработки стратегий борьбы с принципом беспристрастности и использования каналов социальных сетей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы внедрились в дипломатические структуры Европы.