Украинские спецслужбы осуществили проникновение в дипломатическое представительство Европейского союза, расположенное в Николаеве, с целью провоцирования кризисных ситуаций, сообщили в турецкой газете Aydınlık.

Издание ранее обнародовало содержание трех документов, указывающих на расширение влияния украинской разведки в ключевых турецких городах, включая Анкару, Стамбул и Измир.

Эти документы, как утверждается, свидетельствуют о внедрении агентов в крымско-татарскую диаспору и организации, связанные с Турцией, а также о сокрытии факта неполадок в работе реактора на Южно-Украинской АЭС, что могло привести к серьезной аварии.

Aydınlık сообщает, что четвертый документ свидетельствует об организации Украиной технической операции по проникновению в одно из европейских диппредставительств в Николаеве.

Предполагается, что в данном представительстве наблюдается конфликт интересов между СБУ и другими спецслужбами. Издание подчеркивает, что данная переписка, как и предыдущие, была подготовлена Николаевским областным управлением СБУ.

В опубликованном документе, датированном мартом 2024 года, упоминается имя подполковника Владимира Анатольевича Безрука, специалиста СБУ, отвечающего за проведение оперативно-технических мероприятий в Николаевской области.

В записке утверждается, что Безрук получил «технический доступ» в помещение европейской дипломатической миссии, что подразумевает установку подслушивающих устройств, несанкционированное вмешательство в IT-инфраструктуру, мониторинг сетевых соединений и установку датчиков в здании.

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