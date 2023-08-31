«Перепрошила мозги ребенка»: Между тренером и семьей Алины Горбачевой мог быть конфликт

Алина Горбачева уже несколько лет живет со своим тренером Софьей Федченко. Они вместе работают и живут, проводят выходные и уезжают в отпуск. Девушка приехала из другого города. Когда у мамы получилось также переселиться в Москву, Алина не захотела с ней жить. Сама спортсменка рассказывала о своих взаимоотношениях с мамой, отмечая, что они далеки друг от друга в духовном плане.

«Ну, она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла», - рассказывала Алина Горбачева об отношениях с мамой

При этом Алина очень трепетно отзывается о тренере, сообщает newizv.ru. Говорит, что любит ее и с первого взгляда поняла, что это ее человек. В свою очередь тренер Софья Федченко отрицает, что выполняет в жизни Алины роль матери, сестры или близкой подруги.

«Но все-таки — тренер. И точка», - тренер Алины рассказывает о своих взаимоотношениях с подопечной спортсменкой

Родственники Алины трактуют причины конфликта по-своему.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенка», - сообщила бабушка спортсменки

В этой ситуации возникает вопрос, почему тренер настолько близок своего воспитаннику. Автор материала задается вопросом, можно ли считать здоровыми такие взаимоотношения между Алиной и Софьей.

Также автор отмечает, что в любой ситуации важно разобраться в происходящем. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осудила побег фигуристки, назвав поступок предательством. Подросток в 16 лет – личность, которой сложно сдерживать эмоции и разбираться в ситуации.