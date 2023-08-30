Тренер Тарасова назвала поступок Алины Горбачевой предательством

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что решение фигуристки Алины Горбачевой сбежать из дома можно считать предательством по отношению к родным и ко всему, чем девушка занимается.

Татьяна Тарасова считает, что нельзя делать скидку на возраст гимнастки, пишет агентство ТАСС. Подросток в 16 лет – это достаточно взрослый человек, который должен понимать последствия своих поступков. Тренер оценивает такой решение как «ужасное предательство» по отношению ко всем.

«В 16 лет человек уже является взрослым, если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек?», - высказала мнение заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР считает, что Алина Горбачева была просто обязана позвонить матери и сообщить, где она находится. Не стоило создавать ситуацию, из-за которой нервничало и переживало много людей.

О том, что девушка пропала, стало известно 29 августа. Согласно камерам видеонаблюдения, гимнастка вышла из здания ледовой арены «Чкалов Арена», дошла до парка и пропала. Правоохранительные органы и волонтеры искали девушку. В СК завели уголовное дело в связи с подозрением об убийстве. Позже на камерах видеонаблюдения в одном из кафе в кадр попала Алина Горбачева. Вечером 29 августа девушку нашли сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент гимнастка находится дома с матерью и тренером. Она заявила, что ее исчезновение не имеет никакого отношения к занятиям спортом.