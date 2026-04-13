Почти 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья отметили День космонавтики в парках

Около 8 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес», приуроченное ко Дню космонавтики, которое прошло в минувшую субботу в 83 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили костюмированные шествия, тематические выставки, лекции и поэтические площадки «Читаю о космосе стихи», квесты и другие активности. Так, например, в Центральном парке Королева посетители собрали макет ракеты из подручных материалов, посетили астроурок «Шаг в космос», мастер-класс «Солнечная система» и художественную выставку «История освоения космоса», в парке Мира Мытищ - прошли космическая дискотека и мастер-класс по робототехнике. Активности также подготовили в Свердловском парке Лосино-Петровского округа, парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и не только.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

