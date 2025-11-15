Перерывы для кормления, отпуск до 3 лет и перевод на легкий труд: гид по правам работающих мам от Минсоцразвития

В Министерстве социального развития Московской области напомнили о правах женщин, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет, сообщил REGIONS.

По информации издания, в региональном министерстве напомнили о трудовых гарантиях для матерей детей в возрасте до 1,5 лет. Согласно трудовому законодательству, для таких работниц запрещено устанавливать испытательный срок при приеме на работу, а отказ в трудоустройстве по этой причине является незаконным.

Помимо этого, работодатель обязан предоставлять сотруднице дополнительные оплачиваемые перерывы для кормления ребенка продолжительностью не менее 30 минут каждые три часа. Если детей двое или более, продолжительность перерыва увеличивается до одного часа. Данное время может быть присоединено к обеденному перерыву или использовано в иное удобное для работницы время.

Сотрудницы, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, также обладают рядом трудовых преференций. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, мать может обратиться к работодателю с заявлением об установлении неполного рабочего дня или недели, а также о переводе на дистанционный формат работы.

Кроме того, за женщиной сохраняется право оформить отпуск по уходу за ребенком в любой момент до достижения им трех лет с гарантией сохранения места работы. Если по медицинским показаниям сотрудница не может выполнять свои прежние обязанности, она вправе перевестись на другую, более легкую должность с сохранением прежнего среднего заработка.

По информации издания, все перечисленные гарантии являются законодательной нормой и обязательны для исполнения всеми работодателями.

30 ноября в России отмечается один из самых теплых и искренних праздников — День матери. Куда сходить в этот день в Москве и Подмосковье — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».