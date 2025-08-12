В Рязанской области утвердили новые стандарты стоимости ЖКУ

Власти Рязанской области ввели региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, который станет основой для расчета субсидий населению. Об этом сообщает издание 7info.

Новый норматив разделен на несколько категорий в зависимости от типа жилья и статуса проживающих. Отдельные стандарты установлены для нанимателей государственного и муниципального жилья, членов жилищных кооперативов, а также собственников квартир и частных домов. Особое внимание уделено различиям между владельцами квартир в МКД, которые платят взносы на капремонт, и теми, кто освобожден от таких платежей.

Введение четких стандартов позволит более точно рассчитывать размер субсидий для нуждающихся категорий граждан. Это особенно актуально в условиях роста тарифов на коммунальные услуги.

Таким образом, региональные власти систематизируют подход к поддержке населения в сфере ЖКХ. Новые стандарты должны обеспечить прозрачность при назначении субсидий и помочь рязанцам компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что в 13 субъектах РФ завершились конкурсные процедуры, направленные на определение региональных операторов.