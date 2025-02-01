Перевод пенсий и продажа цифрового рубля: в ГД опровергли два фейка из соцсетей

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов опроверг сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли, которые активно распространяются в социальных сетях, сообщил ТАСС.

Депутат отметил, что в соцсетях публикуют алгоритм отказа от перевода пенсий в цифровые рубли — направить заявление в регулятор или в обслуживающий банк. Сергей Гаврилов рассказал, что писать подобное заявление не требуется. Информация о переводе пенсий — это фейк. Правительство не вправе вводить подобные нововведения по двум причинам.

По данным депутата, перевод пенсий нарушит право граждан на выбор формы получения выплат. Кроме того, изменение порядка выдачи противоречит государственной социальной политике. Парламентарий напомнил о важности доступности выплат пенсионерам. Он отметил, что у людей пенсионного возраста есть право выбрать один из вариантов выплат: наличными, на банковскую карту или в почтовом отделении. Кроме того, допустим визит почтальона на дом.

«Очевидно, что перевод пенсий исключительно в цифровые рубли был бы прямым ограничением этого выбора, что противоречит самой сути государственных выплат», — отметил депутат ГД Сергей Гаврилов.

Депутат ГД также отметил, что некоторые пенсионеры проживают в отдаленных населенных пунктах, где нет бесперебойного доступа к интернету. Либо они не умеют или не считают необходимым пользоваться современными технологиями. В таких условиях переход на цифровые рубли сделал бы доступ к деньгам для пенсионеров недоступным. Парламентарий предупредил, что в соцсетях распространяют еще один фейк.

«Сейчас в России зафиксировали появление фейковых ресурсов, предлагающих стать обладателями цифрового рубля. А на самом деле проект цифрового рубля еще тестируется, и доступ к этой валюте ограничен», — предупредил депутат.

Депутат отметил, что ГД не принимала бы категоричного решения о выплатах пенсий без предоставления альтернативных способов из-за ожидаемой критики населения, которая была бы обоснованной. Депутаты заинтересованы в том, чтобы гражданам было комфортно.

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