Переворот иномарки с двумя женщинами не прошел даром: инспекторы признали выбоину страшной и опасной

В соцсетях появились предположения, что Ford Focus с водителем и пассажиром мог перевернуться в Кемерове из-за выбоины на дороге. Дорожный надзор ГИБДД Кузбасса проверил участок дороги и предоставил официальный комментарий, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции провели проверку улицы Рабочей — того самого участка, где 3 апреля произошло резонансное ДТП с опрокидыванием автомобиля. Результаты обследования, как сообщается, подтвердили опасения местных жителей: дорожное покрытие здесь представляет реальную угрозу для участников движения.

По данным издания, авария случилась в районе жилого дома. По информации, полученной от очевидцев и позже подтвержденной в ГИБДД Кемерова, 35-летняя женщина за рулем Ford Focus двигалась со стороны улицы Интернациональной, когда автомобиль наехал на выбоину. Удар оказался настолько сильным, что машину подбросило, после чего она съехала с дороги и перевернулась. Водитель вправе подать в суд на ответственного за состояние улицы.

«За допущенные нарушения в отношении владельца автодороги возбуждено дело об административном правонарушении», – сказали в ГИБДД Кузбасса.

