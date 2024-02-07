Пермячка отудила более 500 тыс рублей за падение на улице

Жительница Перми упала на улице и травмировала ногу. После периода лечения и восстановления она подала в суд на управляющую компанию и выиграла дело, сообщает properm.ru .

В Мотовилихинском суде Перми поделились подробностями инцидента, происшедшего в марте 2023 года. Женщина вышла в продуктовый магазин. Дорога была скользкая. Пермячка упала и сломала ногу. На лечение она потратила 14 567,80 рублей. Пострадавшая испытывала физическую боль и моральные страдания из-за госпитализации. Женщина обратилась в суд с требованием, чтобы ТСЖ возместил деньги за лечение и выплатил моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Суд разобрался, что женщина упала возле своего дома. Сотрудники ТСЖ не предприняли необходимых мер, например, не посыпали или не расчистили дорогу. Требования жительницы Перми посчитали обоснованными. Кроме указанной суммы, компанию обязали возместить судебные расходы (433,98 рублей) и выплатить налоговые начисления (882,71 рублей).

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