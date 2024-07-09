В Оренбурге полиция ищет ребенка в клетке

В Оренбурге сотрудники полиции ищут ребенка, которого мужчина с женщиной перевозили в клетке. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы регионального МВД .

Ведомство начало проверка по факту видеозаписи, которая тиражируется в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как женщина везет ребенка в клетке, а за ними шествует мужчина с чемоданом и собакой на поводке.

Судя по реакции несовершеннолетнего, он не шокирован происходящими событиями. Из этого можно сделать вывод, предположительный, что подобная ситуация в жизни ребенка происходит не первый раз. Так это или нет, предстоит разобраться компетентным органам. Помимо полиции к делу также подключилась региональная прокуратура.

Ранее мы писали о том, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования котят. Из-за сильнейших травм одно из животных скончалось.