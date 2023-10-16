Пермячка прятала Porsche Macan, но приставы все равно его нашли и изъяли

45-летняя пермячка отказывалась отдавать дорогой автомобиль по требованию судебных приставов, но долги по налогам и кредитным платежам также не покрывала, сообщает properm.ru. В итоге сотрудники сумели найти машину, которую женщина хорошо прятала.

Выяснилось, что женщина владеет автомобилем марки Porsche Macan. Регистрационные номера были переданы в базы, но поиски не приносили успехов. Приставы смогли найти женщину. Во время обыска автомобиль был найдет. Женщина сняла регистрационные номера. Определить, кому машина принадлежит, стало возможным по VIN-коду.

Автомобиль изъяли. Теперь у женщины есть небольшой период времени, за который она может оплатить долги и тогда забрать машину назад. В противном случае – автомобиль продадут на городских торгах.

Другую жительницу Перми приставы навестили, когда она праздновала в кругу близких день собственного бракосочетания. У женщины есть автомобиль Hyundai, который приставы также были намерены изъять. Пермячка погасила долг деньгами, которые ей с супругом подарили гости.