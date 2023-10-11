В день свадьбы жительница Перми погасила долг приставам деньгами, подаренными ей гостями

В Перми приставы пришли к женщине с целью изъятия ее автомобиля в день, когда она праздновала регистрацию брака, сообщает properm.ru .

44-летняя жительница долгое время не выплачивала долг и не реагировала на оповещения от банка. Официального дохода у нее нет. Представители финансового учреждения передали ее данные приставам. Сотрудники вычислили, что гражданке принадлежит автомобиль. Было принято решение об его изъятии.

Приставы по стечению обстоятельств пришли к женщине домой в тот день, когда она праздновала свою свадьбу в кругу близких друзей и родственников. Это был второй день торжества.

Чтобы не остаться без автомобиля Hyundai, женщина отдала весь долг. Сообщается, что она воспользовалась теми средствами, которые ей с супругом подарили приглашенные на торжество гости. Женщина передала 420 тысяч рублей – в эту сумму также вошел исполнительный сбор.

Ранее сообщалось, что житель Пермской области был намерен сжечь собственный автомобиль, чтобы судебные приставы не смогли изъять его транспортное средство.