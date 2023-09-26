Пермяк хотел сжечь авто, чтобы не отдавать его приставам: За три дня должник вернул деньги

В Пермской области должник хотел сжечь собственный автомобиль, чтобы он не достался приставам, сообщает properm.ru .

Житель региона задолжал физическим и юридическим лицам более миллиона рублей. Вернуть деньги он не имел возможности. Органы присылали должнику уведомления, было возбуждено более 20 исполнительных производств.

Мужчина прятался от приставов: проживал на съемных квартирах, не открыл банковский счет, не работал официально, на повестки не реагировал. Приставам все равно удалось установить места нахождения нарушителя. Был найден аккаунт в социальной сети, где мужчина пользовался функцией «геолокация». К должнику приехали приставы и сообщили, что изымают единственное, что есть в его собственности, - автомобиль.

Мужчина негативно отреагировал на инициативу приставов. В УФССП по Пермскому краю рассказали, что он хотел поджечь машину. Собирался кинуть окурок в бензобак. Удалось успокоить и отговорить правонарушителя. Автомобиль изъяли и предоставили три дня для погашения задолженности.

Житель Перми нашел необходимую сумму, чтобы отдать все долги. Дела закрыли. Автомобиль вернули.

Ранее житель ЯНАО стрелял в приставов, а потом пытался поджечь дом. Так мужчина протестовал против выселения из аварийного здания.