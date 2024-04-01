Пермяка задержали за серию краж из церквей в разных регионах РФ

Задержанный ранее был осужден. В Кировскую область он приехал на краденом велосипеде. Предполагается, что 13 марта мужчина обокрал часовню в городе Яранск. Он вынес иконы, ценные вещи, ящик с пожертвованиями с восьмью тысячами рублей и свечи. Предметы, которые не имели материальной ценности, мужчина выбросил вблизи часовни.

Сотрудники правоохранительных органов не могли найти злоумышленника. Постоянного места жительства у него нет. Он часто переезжал из одного региона РФ в другой. Мужчину 1966 года рождения удалось задержать на месте другого преступления. Он снова пытался ограбить храм, но случайные очевидцы обратились в полицию.

Предполагается, что мужчина также совершил ряд хищений в Республике Марий Эл. Во время задержания у него обнаружили 185 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что жителя Подмосковья будут судить за убийство знакомого и хищение у него 6,2 млн рублей, совершенные им в мае 2017 года.