Пермяки оплатили задолженность пенсионера, который седьмой месяц живет без света

Properm.ru рассказал ранее об истории пенсионера. Владимир Носков проживает в деревне Терешата. Участок купил в 1991 году. На территории у него установлены три счетчика — на дом, мастерскую и гараж. Мужчина утверждает, что регулярно передавал показания и платил за свет.

«Никто меня не предупреждал об этом отключении, никаких долгов нет. Просто отрубили кабель топором», — пенсионер рассказал, как ему сначала отключили свет в гараже.

По данным издания, позже свет отключили в доме и в мастерской. Пенсионеру объяснили, что по одному счетчику у него образовалась задолженность, а по второму — переплата. Сумма одинаковая — около 2 тыс. руб. Пенсионер подал в суд. По его словам, обращения в различные инстанции не принесли никакого результата. Седьмой месяц одинокий пенсионер живет без света и тепла. В ПАО «Пермэнергосбыт» Properm.ru объяснили, что мужчина может написать заявление о переносе денег с одного счета на другой.

«Почему раньше старику этого никто не объяснил, непонятно. Но в ПАО «Пермэнергосбыт» пояснили, что разберутся», — комментирует Properm.ru.

После прочтения статьи оказать помощь хотели многие жители края, но у мужчины нет банковской карты. Одна из читательниц Properm.ru погасила долг Владимира Носкова, используя возможности сайта «Пермэнерго». Пенсионер назвал девушку очень добрым человеком. Он благодарен ей за помощь, но продолжит судиться с энергетиками. Мужчина уверен, что долг необоснованный.

По информации энергетиков, свет должен включиться через 48 часов после поступления денег на счет компании.

Ранее сообщалось, что после введения дифференцированных тарифов жители Сургута должны внести оплату за электроэнергию за январь в размере свыше 50 тыс. руб.