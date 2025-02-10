Свыше 50 тыс. руб.: дачники Сургута получили новые квитанции за электроэнергию

Прописанные в дачных поселках жители Сургута инициировали подписание петиции в адрес президента РФ Владимира Путина, в которой сообщили об огромных счетах за электричество, сообщил muksun.fm.

Жители рассказали, что получили квитанции за январь. Увеличение стоимости услуг, по их мнению, связано с введением дифференцированных тарифов. Жительница дачного поселка «Летние юрты» Татьяна рассказала, что многие дачники должны внести оплату в размере свыше 50 тыс. руб. Женщина отметила, что в нынешнем году зима теплая. Значит, суммы в квитанциях могли бы быть еще выше.

«В январе мы поняли, что заплатить придется много и снизили нагрузку. На первом этаже дома температура была 17 градусов, а на втором и вовсе доходила до 13 градусов. В итоге мы «сэкономили» на своем комфорте и то вышло 22 тысячи рублей!» — поделилась Татьяна.

Жители предоставили Muksun.fm копии своих квитанций. Собеседница редакции отметила, что не все разделяют беспокойство дачников. Люди говорят, что они же сами выбрали жить в частных домах. Однако Татьяна напомнила, что жителей Сургута неоднократно призывали переселяться в частные дома.

«Мы вынуждены нищенствовать. У многих кредиты и ипотеки — люди в панике, как жить», — возмущается Татьяна.

Женщина рассказала, что обращалась к региональным властям с просьбой оказать помощь в решении вопроса. По ее словам, письма перенаправляют в другие ведомства, но ответ не приходит. Петиция президенту на данный момент собрала 173 подписи. Издание напомнило, что во втором полугодии нынешнего года в рамках дифференциации тарифов цены будут повышать еще раз.

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