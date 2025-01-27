Пермяки присылают фото скорых и экстренных служб у ТЦ

В Перми из здания торгового центра «Колизей Атриум» эвакуировали всех посетителей и сотрудников, а вблизи торгового центра «Гудвин» припарковано минимум два автомобиля скорой помощи, сообщил properm.ru.

Читатель Properm.ru проинформировал редакцию, что возле торгового центра «Гудвин» припаркованы автомобили скорой помощи. Он предоставил подтверждающие информацию фотографию. Горожанин обратил внимание на то, что несмотря на график работы, на территории ТЦ закрыты ворота. Кроме того, мужчина увидел вблизи представителей экстренных служб.

«Утечка газа, но не факт», — предположил читатель Properm.ru.

Properm.ru обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что информации о каких-либо инцидентах не поступало.

Позже подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь» сообщили, что из торгового центра «Колизей Атриум» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Очевидцы рассказали, что к зданию прибыли кинологи. Люди предполагают, что появилось сообщение о минировании.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», торговые центры расположены друг от друга на расстоянии около 5 км. Официальной информации о происходящих в городе событиях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила крупный теракт с применением взрывчатки в Екатеринбурге.