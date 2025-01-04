ФСБ предотвратила крупный теракт с применением взрывчатки в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ России задержали четверых подростков, которые планировали применить самодельные взрывные устройства (СВУ) в Екатеринбурге.

По информации ведомства, задержанными стал молодые люди 2007 и 2008 годов рождения. Предварительно установили, что четверо подростков планировали устроить теракты в Екатеринбурге по заданию запрещенной террористической организации.

Уточняется, что компания планировала использовать СВУ в местах с массовым скоплением людей.

Молодых неудавшихся террористов задержали. Было возбуждено уголовное дело.

Как отмечает E1.Ru в Telegram, двое из задержанных могут быть причастны к поджогу полицейского УАЗна улице Чапаева.

Ранее сообщалось, что наемник из Литвы, насмехавшийся над терактом в «Крокусе», стал инвалидом.