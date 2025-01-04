ФСБ предотвратила крупный теракт с применением взрывчатки в Екатеринбурге
ЦОС ФСБ: группа подростков задержана за планирование теракта в Екатеринбурге
Фото: [Медиасток.рф]
Сотрудники ФСБ России задержали четверых подростков, которые планировали применить самодельные взрывные устройства (СВУ) в Екатеринбурге.
По информации ведомства, задержанными стал молодые люди 2007 и 2008 годов рождения. Предварительно установили, что четверо подростков планировали устроить теракты в Екатеринбурге по заданию запрещенной террористической организации.
Уточняется, что компания планировала использовать СВУ в местах с массовым скоплением людей.
Молодых неудавшихся террористов задержали. Было возбуждено уголовное дело.
Как отмечает E1.Ru в Telegram, двое из задержанных могут быть причастны к поджогу полицейского УАЗна улице Чапаева.
Ранее сообщалось, что наемник из Литвы, насмехавшийся над терактом в «Крокусе», стал инвалидом.