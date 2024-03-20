Пермяки заявили о диверсии УК

Люди обратили внимание на неприятный запах, который не испарялся. Сначала обратились с жалобой в УК. Потом начали самостоятельно искать источник неприятного запаха. Выяснили, что в подвале вырезана часть трубы, по которой стекают канализационные стоки. Редакция Properm.ru располагает фото. В подвале установлены две трубы. Одна из них обрезана. Отходы просто стекают в подвал.

На первом этаже многоэтажного дома располагается поликлиника. Собственники квартир утверждают, что в УК были проинформированы о повреждении трубы. Людям ответили, что пусть все остается так, как есть. В противном случае канализационные стоки зальют поликлинику.

«Да они сами в диспетчерской сказали, что знают, мол, чего мы каждый день названиваем?! Сказали, что специально вырезали, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется»; «Сказали, что вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже!» — рассказали Properm.ru жители дома.

Жители обращают внимание еще на один важный момент. Рядом проходит большая стройка. Уже установлен перечень домов, которые будут снесены в центре города. На месте снесенных объектов появится зона комплексного развития территории. Дом жителей, которые обратились в редакцию, находится вблизи будущей зоны. Люди не исключают, что УК действует целенаправленно с целью признания дома аварийным.

«В начале зимы у нас демонтировали забор. Постоянно ходят измеряют территорию. Земля приватизирована жильцами, но их это не останавливает», — рассказала, на чем основаны опасения жителей Мария Нижельская.

Properm.ru направил запрос в администрацию Перми с просьбой прокомментировать заявления жителей.

Ранее мы сообщали, что после трех лет прорывов УК в Альметьевске не реагирует на жалобы людей.