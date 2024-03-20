После трех лет прорывов УК в Альметьевске не реагирует на жалобы людей

Жители Альметьевска, проживающие по адресу: улица Шевченко, дом 60, на протяжении трех лет безрезультативно жалуются на работу УК, сообщает inkazan.ru .

Неприятный запах — первое, на что обращаешь внимание при входе в подъезд. Однако не пропадает он и в квартирах жителей четырехэтажного дома. Особенно ярко выражен в ванных комнатах и туалетах. Неудобство приносит не только запах. Часто уровень воды в туалете или ванне повышается, и она просто вытекает.

В подвале установлена труба. Жительница Ольга прислала ее фото Inkazan. Труба сильно проржавела. Ее поверхность уже неоднородная. Цвет — коричневый, который свойственен при ржавчине. В некоторых местах образуются впадины.

«Если в один день там все разрушится… Останемся без воды», — заявила в разговоре с корреспондентом Inkazan жительница Ольга.

Прорывы за последние три года происходили многократно. Собственники квартир рассказали, что обращались к управляющей компании «Жэу-3». За все время сотрудники УК не поменяли трубу. Теперь жители направили запрос к мэру города. Они просят повлиять на «Жэу-3».

Ранее мы сообщали, что в Уфе после прорыва трубы затопило целый проспект.