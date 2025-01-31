Пермяки жалуются, что автобусы не останавливаются возле остановки в центре города
Читатель Properm.ru: в Перми установили остановку в запрещенном месте
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Перми оставляют негативные отзывы об остановке общественного транспорта, которая расположена в центре города, сообщил properm.ru.
Читатели Properm.ru рассказали, что непосредственно к остановке «микрорайон Парковый» у людей нет претензий. По их данным, комплекс красивый, современный, удобный и чистый. Проблема заключается в том, что автобусы не останавливаются непосредственно возле остановки, а лишь в нескольких метрах.
По данным горожан, на тротуаре скапливается большая толпа. Особенно проблема актуальна в час пик. Сложности также возникают, когда одновременно подъезжает несколько автобусов. Пассажиры вынуждены толкаться и бежать. По заявлению людей, мамы с колясками и малогабаритные жители не всегда успевают к своему автобусу. Страдают также пожилые люди и горожане с различными заболеваниями.
По словам людей, в зимнее время воспользоваться услугой общественного транспорта сложнее из-за гололеда, снега или «каши» на дорогах. Читательница Properm.ru рассказала, что уточнила у одного из водителей, почему автобусы не останавливаются напротив остановки. По его словам, остановка в данном месте запрещена правилами дорожного движения.
«Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию».
Ранее сообщалось, что в Кемерове на линии заметили трамвай с пассажирами, из которого валил дым.