Пермяки жалуются, что автобусы не останавливаются возле остановки в центре города

Читатели Properm.ru рассказали, что непосредственно к остановке «микрорайон Парковый» у людей нет претензий. По их данным, комплекс красивый, современный, удобный и чистый. Проблема заключается в том, что автобусы не останавливаются непосредственно возле остановки, а лишь в нескольких метрах.

По данным горожан, на тротуаре скапливается большая толпа. Особенно проблема актуальна в час пик. Сложности также возникают, когда одновременно подъезжает несколько автобусов. Пассажиры вынуждены толкаться и бежать. По заявлению людей, мамы с колясками и малогабаритные жители не всегда успевают к своему автобусу. Страдают также пожилые люди и горожане с различными заболеваниями.

По словам людей, в зимнее время воспользоваться услугой общественного транспорта сложнее из-за гололеда, снега или «каши» на дорогах. Читательница Properm.ru рассказала, что уточнила у одного из водителей, почему автобусы не останавливаются напротив остановки. По его словам, остановка в данном месте запрещена правилами дорожного движения.

«Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию».

Ранее сообщалось, что в Кемерове на линии заметили трамвай с пассажирами, из которого валил дым.