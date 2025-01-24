Пермская многодетная семья сделала из заросшего поля туристический парк

Вблизи Перми многодетная семья Лыковых своими усилиями на месте заросшего поля создала туристический парк, который стал одной из визитных карточек региона, сообщил properm.ru.

Супруги рассказали, что во время пандемии решили некоторое время пожить на даче в деревне. Спустя три месяца, решили остаться навсегда. Созданный ими Парк ледопадов расширялся постепенно.

«Идея создания Парка пришла давно, лет десять назад, просто не было возможности это делать. Когда возможность появилась, появилась вода на территории парка, стали замораживать сосульки», — рассказал глава семьи Станислав.

По данным издания, Станислав вместе с детьми самостоятельно спроектировали все инженерные коммуникации и построили их, проложили сети с форсунками и задвижками. Корреспондент считает, что проект потребовал больших финансовых вложений. Члены семьи не назвали сумму. Журналист обратил внимание, что у семьи автомобиль 2004 года, а дом построен из старых вагончиков.

По данным издания, на территории парка расположены горки. Кататься предложено на «банане» и на тюбингах. Туристам дают костюмы для фотосессий. Кроме того, создана полоса препятствий. Оплата входного билета позволяет находиться в парке целый день. На территории работает кафе.

«Мне кажется, сейчас очень много стало агрессии, мало уважения, нет заботы ни о природе, ни о людях, ни о детях, поэтому хочется, чтобы было больше осознанности у людей», — рассказала супруга Станислава Александра.

Создатели парка поделились технологией его строительства. Сначала необходимо вырастить сосульки, которые становятся основой для ледопадов. Важное требование для сосулек — прозрачность. Потом сосульки намораживаются и скрепляются при помощи мокрого снега. Работы проводят в резиновых перчатках.

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