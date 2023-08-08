Пермские спасатели не допустили гибели детей: В России участились случаи утопления

Спасатели Перми напоминают, что в городе есть только несколько пляжей, которые оборудованы для купания. Жителей призывают не купаться в местах, не предназначенных для этого. Спасти подростков быстро получилось только из-за того, что рядом дежурили спасатели. В противном случае ребята могли погибнуть. Именно поэтому важно находиться в оборудованных для отдыха зонах.

На водных объектах Перми с начала купального сезона утонуло 11 человек. В других регионах РФ также сообщают о том, что с начала сезона погибло много людей. В первую очередь проблема в том, что люди купаются в непредназначенных для этого местах. Так, в Нижегородской области утонуло двое подростков. Следователи будут выяснять, почему дети купались без присмотра взрослых. Только за период с 5 по 6 августа в водоемах области погибло восемь человек. Троих спасатели еще не нашли, тела четырех взрослых и одного ребенка были извлечены.