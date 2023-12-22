Пермские волонтеры скорбят из-за гибели 25-летней матери двух детей

Причины гибели девушки не уточняются. Известно, что ей было 25 лет. Волонтер находилась в отпуске по уходу за маленьким ребенком. Она мама двух детей. Трагедия произошла 21 декабря.

«Очень горько осознавать, что уходят самые лучшие молодые люди.», — пишут волонтеры.

Девушка активно помогала в поиске пропавших жителей Пермского края. Она размещала в сети информацию о том, кого разыскивают. Мониторила сообщения с целью узнать больше уточняющей информации, которая не раз помогала найти пропавших людей.

В группе социальной сети волонтерского отряда проинформировали о сборе средств для похорон.

Согласно информации региональных СМИ, девушка давно болела, но не рассказала об этом родственникам. Она не хотела огорчать их. Мама волонтера не хочет сообщать название болезни, которая забрала жизнь молодой девушки.

Ранее сообщали, что в Подмосковье волонтеры отряда «Лиза Алерт» обнаружили тело 27-летней женщины, которая ушла из дома 16 декабря и больше не возвращались.