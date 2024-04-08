Пермскую чиновницу осудили за загрызенную собаками пенсионерку

Ленинский районный суд в третий раз рассмотрел уголовное дело в отношении чиновницы пермской мэрии и оставил прежнее решение без изменений, сообщает properm.ru .

Государственный обвинитель и прокуратура уже два раза просили о просмотре дела. Обе стороны процесса уверены, что пермская чиновница должна быть осуждена на три года пребывания в колонии. Ленинский районный суд назначил Ольге Муравьевой полтора года лишения свободы условно. В этот период времени она не имеет право занимать любую должность, связанную с государственными организациями и органами местного самоуправления.

Чиновницу пермской мэрии Муравьеву обвиняют в гибели пенсионерки. Трагедия произошла в октябре 2019 года. На женщину набросилась стая собак и загрызла ее. Ольгу Муравьеву обвинили в халатности. Чиновница своей вины не признает. Она уверена, что законодательство РФ не позволяет решать проблему с бездомными животными результативно. Женщина считает, что предприняла все, что могла в занимаемой должности.

В прокуратуре напомнили об еще одном случае. В ноябре 2019 года на местного мальчика также напали бродячие собаки. Животные нанесли ему тяжкие травмы.

Ранее мы сообщали, что девушка с собакой сфотографировалась в «Крокус Сити Холле» и использовала контент для сбора средств.