Депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выступил с инициативой отказаться от использования термина «гендер-пати» в пользу исконно русских наименований. По его убеждению, такая замена поможет укрепить национальную культурную идентичность и минимизировать проникновение чуждой лексики.

Какие названия предложены

Парламентарий перечислил несколько вариантов, которые, на его взгляд, более органично вписываются в русскую традицию: «Весть о ребенке», «В ожидании чуда», «Секрет в коробочке», «Праздник открытия». Он подчеркнул, что сама идея торжества, посвященного будущему появлению малыша, трогательна и светла, но ее следует обозначать на родном языке.

Почему «гендер» — чужое слово

По словам Иванова, термин «гендер» несет в себе идеологическую нагрузку, связанную с отрицанием биологического пола, что противоречит традиционному русскому мировоззрению. В русской культуре, подчеркнул депутат, четко различают мужское и женское начало как данное свыше. Любые праздники, связанные с семьей, должны опираться на веру, семейные ценности и вековые устои, не подменяя их западными заимствованиями.

Как правильно отмечать

Иванов также высказался о формате проведения таких торжеств. Он считает, что не следует устраивать соревнования в пышности и размахе. Гораздо важнее собраться в кругу самых близких, провести время в домашней, теплой обстановке, с молитвой и добрыми пожеланиями. И называть такое событие стоит понятными каждому русскими словами.

Ранее эксперт Солонников заявил, что иаактивность депутатов не говорит об их эффективной работе в регионах.