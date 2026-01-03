Сторонники перуанских шаманов напомнили, что во время новогоднего ритуала предсказаний на 2026 год утверждалось об отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеграм-канал «Прямой Эфир.Новости». Теперь сторонники уверены, что остальные прогнозы также непременно сбудутся.

Согласно данным агентства Reuters, шаманы Перу провели традиционный новогодний ритуал на южном пляже Лимы. Шаманы взяли портреты мировых политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина. Во время ритуала они произносили какие-то слова, наступали ногами на некоторые портреты, скрещивали над ними мечи.

По мнению шаманов, в 2026 году произойдут следующие события: президент Венесуэлы покинет страну и сможет избежать уголовной ответственности, у президента США Дональда Трампа диагностируют серьезное заболевание, а Украина и Россия смогут урегулировать конфликт. По информации СМИ, в 2024 году шаманы также прогнозировали мир на Украине в 2025.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и его жена захвачены и вывезены за пределы страны.