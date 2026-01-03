«Подробности последуют»: президент Венесуэлы и его жена захвачены и вывезены за пределы страны

В соцсети Truth Social опубликовано заявление президента США Дональда Трампа о текущей ситуации в Венесуэле, сообщило РИА Новости.

Американский лидер проинформировал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. В организации и реализации данной операции участвовали правоохранительными органами США.

«Подробности последуют», — сообщил Трамп.

Согласно публикации Wall Street Journal, которая ссылается на осведомленного представителя американской администрации, развернутая официальная позиция Вашингтона будет озвучена по итогам завершения текущей военно-воздушной кампании. Как указывается, соответствующие заявления последуют после того, как подразделения ВВС США завершат миссию и покинут небо Венесуэлы.

Ранее, как передает телеканал CBS, действующий президент США санкционировал проведение масштабной операции, в рамках которой по стратегически важным объектам на территории Венесуэлы, включая элементы военной инфраструктуры, были нанесены высокоточные удары. В качестве ответной меры на эти действия действующий глава венесуэльского государства Николас Мадуро издал указ о введении на всей территории страны правового режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в США нанесли авиаудары по Венесуэле.