Первое заявление Зурабишвили о выборах показало ее отношение к событиям в Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после завершившихся в стране выборов заявила, что намерена продолжить выполнение своих рабочих обязанностей в занимаемой ею должности, сообщил телеканал Mtavari.

У дворца Орбелиани собрались жители страны. Саломе Зурабишвили вышла к людям и поблагодарила их за активную гражданскую позицию. Она обращалась к молодым людям, матерям и детям. Президент заявила, что пока еще ничего не решено. Пикет проходил под названием «Марш материнства».

«Никто, никто не выбирал. Ничего не произошло», — процитировал Саломе Зурабишвили телеканал Mtavari.

Президентские выборы в Грузии завершились. В первый раз в истории страны был изменен порядок голосования. Раньше правом голоса были наделены граждане страны. В нынешнем году ответственным назначили коллегию, в состав которой вошло 300 выборщиков.

Голосование состоялось в здании парламента. В это же время на улицах собрались единомышленники оппозиционной силы, которые протестовали против нововведения. По итогам голосования новым президентом стал Михаил Кавелашвили. Политик представляет правящую партию «Грузинская мечта».

Митингующие обратили внимание на действующего президента Саломе Зурабишвили еще утром. Она вышла на улицу, отказалась участвовать в выборах и заявила, что не признает итоги голосования. Политик сообщила, что не намерена покидать занимаемую должность.

Ранее сообщалось, что премьер Кобахидзе назвал попытки прозападной оппозиции организовать беспорядки на улицах Грузии безуспешными.