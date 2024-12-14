Премьер Кобахидзе: Майдан в Грузии полностью провалился

Все попытки грузинской прозападной оппозиции устроить в стране с подачи своих зарубежных кураторов подобный украинскому Майдан полностью провалились. Об этом на брифинге по итогам прошедших в субботу, 14 декабря, президентских выборов заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что власти страны сумели полностью нейтрализовать так называемый насильственный ресурс в виде различных боевиков и преступных элементов. И теперь можно с уверенностью констатировать, что сегодня данного ресурса у радикальной оппозиции нет и в обозримой перспективе не предвидится.

«Что касается протеста, остается только то, что до 2 тысяч человек ежедневно собираются на проспекте Руставели. С другой стороны, есть более миллиона 120 тысяч человек, которые поддержали „Грузинскую мечту“… в Грузии провалился „Майдан“, и он никогда не состоится», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Напомним, 14 декабря безальтернативный кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» на главный пост в стране Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Итоги голосования выборщиков в парламенте страны подвел ЦИК. Сообщается на сайте ведомства, что Кавелашвили суммарно набрал 224 голоса выборщиков при необходимых 200. Всего голосовали при 300 человек. Инаугурация нового главы государства намечена на 29 декабря.

Ранее интернет-издание «Подмосковье Сегодня» разобрало биографию нового президента Грузии Михаила Кавелашвили.