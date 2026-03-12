Айтишника пригласили на собеседование благодаря резюме с рецептом пельменей

Необычный способ пройти первичный отбор на вакансию придумал российский IT-специалист. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «в IT и выйти», вместо стандартного описания профессионального опыта он составил резюме, в котором подробно изложил рецепт приготовления пельменей.

Отмечается, что программист искусно адаптировал текст под ключевые слова, которые обычно ищут рекрутинговые алгоритмы.

В документе содержалось пошаговое описание процесса: от замешивания теста до варки. Соискатель указал «20-летний опыт» в этом деле и в шутку обозначил как свою основную квалификацию.

Таким образом, автоматизированные системы фильтрации резюме распознали документ как подходящий для вакансии фронтенд-разработчика, и кандидат получил приглашение на собеседование.

На интервью рекрутер начал разговор с обсуждения профессиональных навыков, но быстро заметил, что в резюме отсутствуют реальные достижения и проекты, зато подробно описан кулинарный процесс.

