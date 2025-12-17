«Первый лось‑блогер» в Подмосковье: дикое смышленое животное стало звездой природной «студии»

Любопытный лось, пришедший к солонцу, вместо того чтобы приступить к трапезе, решил попробовать на вкус саму камеру, ведущую за ним наблюдение. Сотрудники парка с юмором окрестили животное первым в мире лосем-блогером, который посетил природную «студию» не за минеральной добавкой, а ради создания уникального контента.

Специалисты расценивают такое поведение как демонстрацию природной сообразительности и исключительного обоняния. Именно тонкое чутье позволяет лосю не только находить пропитание и вовремя улавливать опасность, но и проявлять исследовательский интерес к незнакомым предметам в своей среде обитания, таким как камера.

В зимний период нос сохатого выполняет ряд жизненно важных функций. Помимо обоняния, он помогает животному отыскивать корм под снежным покровом, опознавать сородичей, а также играет роль биологического климат-контроля, согревая вдыхаемый морозный воздух и выступая своеобразным щитом от ударов веток и колючего снега.

Ранее сообщалось, что домашний кот провел 10 минут в работающей стиральной машине.