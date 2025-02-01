Первый штраф за пропаганду чайлдфри: россиянка выплатит 50 тыс. руб.

Суд в Севастополе назначил женщине штраф в 50 тыс. руб. за пропаганду в соцсетях преимуществ отказа от деторождения, сообщила пресс-служба МВД региона.

В сообщении указано, что оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю на регулярной основе осуществляют мониторинг виртуального пространства жителей региона с целью выявления различных нарушений. Во время одного из анализов данных соцсетей была выявлена страница, которую ведет 29-летняя жительница региона. Некоторые из постов рассказывали о том, какой может быть беспечной жизнь в случае отказа от рождения детей. Посты сопровождались различными пропагандирующими картинками, взятыми из сети.

«После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными», — указано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники ведомства на основании проведения проверки составили административный протокол. Суд уже рассмотрел данное дело. Гражданке назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что по решению президента РФ максимальный размер штрафов за пропаганду чайлдфри достигает 5 млн рублей.