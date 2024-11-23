Президент РФ Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Указ за нарушение закона вводит штрафы до 5 млн рублей.

Авторами законопроекта о пропаганде чайлдфри стали председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов.

Володин отмечал, что закон не распространяется на право женщины самостоятельно принимать решение о рождении ребенка. Основной целью нового законодательства является предотвращение распространения деструктивной информации, которая может негативно повлиять на выбор граждан в вопросах материнства и отцовства.

20 ноября Совет Федерации одобрил закон о запрете в России пропаганды чайлдфри.

Таким образом, закон вводит административную ответственность за нарушение запрета. Штрафы для граждан составят от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случае распространения такой информации через средства массовой информации (СМИ) или интернет-платформ, штрафы будут значительно увеличены. Для граждан он составит — от 100 до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 4 млн рублей.

Особое внимание будет уделено случаям, когда нарушения совершаются среди несовершеннолетних. Согласно новым нормам, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тыс. рублей, в то время как должностные лица будут нести ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 400 тыс. рублей. Юридические лица будут подвергаться более серьезным санкциям — штрафы в отношении них составят от 1 до 2 млн рублей.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних в СМИ или интернете, то штрафы для граждан составят от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 до 5 млн. рублей.

Чайлдфри представляет собой стиль жизни, в основе которого лежит выбор людей не иметь детей. Эксперты отмечают, что такое желание может быть связано с различными причинами, такими как стремление к личной свободе, карьере, финансовой независимости, желанию путешествовать или нежеланию заботиться о детях.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец заявила, что закон о запрете чайлдфри не принуждает россиянок рожать.