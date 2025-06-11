Первый в РФ экополигон реликтовых растений для восстановления земель открыт в Кузбассе

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН создала первый в России экополигон для рекультивации земель, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, цель проекта — сохранение реликтовой липы сибирской, занесенной в Красную книгу Кузбасса. Однако параллельно он выполняет несколько задач. Так, земли, на территории которых добывают уголь, истощаются. Реализация проекта поможет в их восстановлении.

По данным издания, угольщики и ученые уже выполнили большой объем работы. Специалисты высадили 380 саженцев липы сибирской, которые вырастили сотрудники Кузбасского ботанического сада. Для создания привычных для деревьев условий существования на территории также высадили ель, осину, черемуху, рябину и карагану. Всего появилась 1 тыс. деревьев-спутников.

По информации издания, специалисты работали над проектом с 2023 года. Так, ученые собирали семена редких деревьев в охраняемых зонах. Затем требовалось получить из них саженцы. Ожидается, что работы будут завершены до 2027 года. За это время количество высаженных деревьев достигнет 6 тыс. единиц.

«Новый экополигон поможет сохранить реликтовые краснокнижные липы, которые сегодня относятся к исчезающему виду растений в Кузбассе, и восстановить нарушенные горными работами земли. Таким образом решаются сразу две важные экологические задачи», — отметил начальник департамента экологической безопасности и земельных отношений УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Юрченко.

Ранее в ГД пояснили нормы расстояний деревьев и кустарников от соседского забора на земельном участке.