В ГД пояснили нормы расстояний объектов от забора на земельном участке

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT, как правильно выбирать место для строительства объектов или посадки новых растений на земельном участке.

Депутат Гаврилов обратил внимание, что перед строительством важно учитывать расстояние от забора со стороны соседей до потенциального объекта. Так, жилой дом должен располагаться примерно на расстоянии 3 м от линии разграничения участков. Для других строений, например, гаражей или бань, установлены индивидуальные нормы, — не менее одного метра. Если в здании поселят животных, то его необходимо построить от забора на расстоянии 4 м.

«Важно также, чтобы вода со скатов крыши сбрасывалась внутрь владения», — отметил депутат.

По данным депутата, определенные нормы необходимо также соблюдать и при посадке деревьев. Установлены следующие правила: кустарники — на расстоянии одного метра, среднерослое растение — на 2 м, а высокорослое — 4 м. Сергей Гаврилов отметил, что иногда растения затеняют соседний участок или же приносят другие неудобства. Граждане тогда обращаются в суд. Для устранения конфликтов рекомендовано изначально соблюдать все рекомендации.

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