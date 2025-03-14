Трамп отдал честь собакам во время праздника в кинологической службе К-9

Дональд Трамп высоко оценил вклад служебных собак в обеспечение безопасности в США и даже отдал им честь. Он сделал это во время национального праздника специальной службы К-9. Об этом сообщил телеканал Fox News.

К-9 является специальной кинологической службой в полиции Соединенных Штатов. У нее есть свой особый ежегодный национальный праздник, во время которого чествуют ветеранов этого ведомства. В очередном праздновании такого дня принял участие президент США Дональд Трамп. Он отдал честь служебным собакам.

«Эти бесстрашные четвероногие бойцы, несущие службу на передовой, в зонах боевых действий и на наших границах, играют неоценимую роль в защите США», — указал глава Белого дома в своей речи.

Только в армии США, по данным Белого дома, сейчас находится порядка 30 тыс. собак. Они участвуют в поисковых и спасательных операциях, а также разыскивают взрывчатку и наркотики.

Ранее сообщалось, что Трамп пошутил насчет носков своего вице-президента Вэнса. Во время встречи с премьером Ирландии он отметил, что его заместитель носит носки с изображением клевера, национальным ирландским символом.