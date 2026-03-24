Первый в своем роде: российский фарфоровый промысел стал обладателем международной защиты

Российский промысел — гжельская роспись по фарфору — стал первым отечественным наименованием места происхождения товара (НМПТ), получившим международную правовую защиту в рамках Лиссабонской системы регистрации НМПТ и географических указаний. Об этом сообщил портал Финансы Mail со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Российской Федерации.

В ведомстве подчеркивают, что это открывает возможности для знакомства зарубежной аудитории с традиционными ремеслами и продукцией России, по сути, позволяет экспортировать не просто товары, а культурные коды и смыслы, способствуя формированию и укреплению положительного образа страны.

«Защита российских региональных брендов — одно из ключевых направлений работы Роспатента», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По данным издания, интеграция в систему дает возможность надежно оберегать российские объекты интеллектуальной собственности от незаконного копирования на международных рынках, создавая правовую базу для пресечения действий нарушителей. Параллельно у отечественных производителей появляется быстрый и комфортный способ регистрации своих прав на НМПТ и ГУ за рубежом.

По информации издания, в мае 2023 года Российская Федерация присоединилась к Женевскому акту Лиссабонского соглашения об НМПТ и ГУ, администрирование которого осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

