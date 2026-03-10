Более 55 тыс. человек посетили выставку-ярмарку «Ладья. Весенняя фантазия 2026», которая прошла в Гостином дворе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках выставки свой стенд представило и Подмосковье. Регион представляли 13 предприятий народных художественных промыслов и Союз гжельских мастеров.

В число участников вошли ПК Дулевский фарфор, ООО «Жостовская фабрика», АО «Гжельский фарфоровый завод», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» и другие предприятия региона.

На выставке помимо экспозиции также были организованы мастер-классы, тематический квест, лекции, творческие выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с наступающим 8 Марта и вручил им награды.