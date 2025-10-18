Первый вице-премьер правительства РФ посетил индустриальные площадки Подмосковья

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров в ходе рабочего визита ознакомился с деятельностью ключевых инновационных площадок в подмосковном Фрязино. В программу поездки вошли инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА», «Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина» и компания «Лазеруан».

Создание технопарка «Исток — РТУ МИРЭА» было реализовано при поддержке Государственной корпорации «Ростех». Его образовательная инфраструктура, развернутая на площади, превышающей 3,7 тысячи квадратных метров, объединяет современные исследовательские лаборатории, испытательный полигон для беспилотников, кибердром и специализированную арену для проведения состязаний «Битва роботов».

«Технопарк станет кузницей инженеров нового поколения, владеющих передовыми практическими знаниями в области СВЧ-электроники», — отметил Денис Мантуров.

На производственной площадке НПП «Исток» им. Шокина вице-премьеру продемонстрировали организацию полного цикла создания продукции — от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до серийного выпуска новейших образцов электроники и радиоаппаратуры.

«Радиоэлектроника — одна из ключевых отраслей для страны, и ее развитие невозможно без сильной школы», — сообщил генеральный директор холдинга Росэл, член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Завершился визит знакомством с предприятием «Лазеруан», где сосредоточено производство лазерных и волоконно-оптических систем для нужд промышленности, научных центров и медицинских учреждений. Мантурову были представлены образцы оборудования для лазерной сварки, резки стекла, обработки труб, а также хирургические и косметологические лазеры. География поставок продукции компании охватывает все регионы России, а также включает экспортные поставки в дружественные государства Азии и Ближнего Востока.

